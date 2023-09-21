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Росія атакувала промисловий об'єкт у Львівській області, — Козицький

21 вересня 2023 08:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія атакувала промисловий об'єкт у Львівській області, — Козицький
Наслідки ракетного обстрілу на Львівщині. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У четвер, 21 вересня, Росія завдала ракетного удару по Львівській області. Зокрема є приліт по промисловому об'єкту області.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Згідно з наданими даними, близько 06:25 на територію Дрогобича було завдано трьох ракетних ударів. Два удари були спрямовані на промислову споруду, внаслідок чого сталася пожежа у цеху. Було зруйновано триповерхову будівлю складу, і виник спалах площею близько 30 кв. м.

Також Козицький повідомив, що ще одна ракета потрапила у приватну двоповерхову будівлю, викликавши пожежу площею 20 кв. м.

Варто уточнити, що пожежники досі працюють на місці.

На цей час немає інформації про жертв чи постраждалих. Будьте уважні під час спрацювання повітряних тривог.

Обстріл Львова
Повідомлення Максима Козицького. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 21 вересня Росія атакувала Україну ракетами, зокрема Рівного. Є прильоти й в частині міста зникла електрика.

Крім того, у ніч на 21 вересня російські війська атакували Україну ракетами. Зокрема, є прильоти та постраждалі у Черкасах.

Також ми повідомляли, що 21 вересня, Київ зазнав ракетних обстрілів. Внаслідок російської атаки є пошкодження у Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Святошинському районах столиці. Відповідні служби працюють на місці.

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