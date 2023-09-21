Россия атаковала промышленный объект во Львовской области, — Козицкий
В четверг, 21 сентября Россия нанесла ракетный удар по Львовской области. В частности есть прилет по промышленному объекту области.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Обстрел Львовской области: что известно
Согласно предоставленным данным, около 06:25 на территорию Дрогобыча было нанесено три ракетных удара. Два удара были направлены на промышленное сооружение, в результате чего произошел пожар в цехе. Было разрушено трехэтажное здание склада, и возникло возгорание площадью около 30 кв. м.
Также Козицкий сообщил, что еще одна ракета попала в частное двухэтажное здание, вызвав пожар площадью в 20 кв. м.
Стоит уточнить, что пожарные все еще работают на месте происшествия.
На текущий момент нет информации о жертвах или пострадавших. Будьте внимательны при срабатывании воздушных тревог.
Напомним, что 21 сентября Россия атаковала Украину ракетами, в частности Ровно. Есть прилеты и в части города пропало электричество.
Кроме того, в ночь на 21 сентября российские войска атаковали Украину ракетами. В частности, есть прилеты и пострадавшие в Черкассах.
Также мы сообщали, что 21 сентября, Киев подвергся ракетным обстрелам. В результате российской атаки есть повреждения в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Святошинском районах столицы. Соответствующие службы работают на месте.