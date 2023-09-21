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В Ровенской ОВА рассказали про последствия ракетной атаки: есть прилеты

21 сентября 2023 07:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Ровенской ОВА рассказали про последствия ракетной атаки: есть прилеты
Последствия ракетного обстрела. Фото: GeneralStaff.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Утром, 21 сентября Россия атаковала Украину ракетами, в частности Ровно. Есть прилеты и в части города пропало электричество.

Об этом сообщает глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

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Сообщается, что на рассвете в городе раздались взрывы. По словам местных жителей, в части города пропал свет. Позже глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что в Ровно есть прилеты вражеских ракет. На месте работают специальные службы.

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Сообщение Виталия Коваля. Фото: скриншот

 


Корреспондент "Мы-Украина" с города Ровно рассказал, что он слышал несколько взрывов. Также он рассказал, что по словам местных жителей, что на месте падения обломков начался пожар. Пострадавших нет. Также журналист уточнил, что ракету все-таки удалось сбить силами ПВО.

Напомним, что в ночь на 21 сентября российские войска атаковали Украину ракетами. В частности, есть прилеты и пострадавшие в Черкассах.

Также мы сообщали, что 21 сентября, Киев подвергся ракетным обстрелам. В результате российской атаки есть повреждения в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Святошинском районах столицы. Соответствующие службы работают на месте.

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