У Рівненській ОВА розповіли про наслідки ракетної атаки: є прильоти

Наслідки ракетного обстрілу. Фото: GeneralStaff.ua

Вранці, 21 вересня, Росія атакувала Україну ракетами, зокрема Рівне. Є прильоти і в частині міста зникла електрика.

Про це повідомляє голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Читайте також:

Що відомо про обстріл Рівного

Повідомляється, що на світанку в місті пролунали вибухи. За словами місцевих жителів, у частині міста зникло світло. Пізніше голова Рівненської ОВ Віталій Коваль повідомив, що у Рівному є прильоти ворожих ракет. На місці працюють спеціальні служби.

Повідомлення Віталія Коваля. Фото: скриншот

Кореспондент "Ми-Україна" із міста Рівного розповів, що він чув кілька вибухів. Також він розповів, що, за словами місцевих жителів, на місці падіння уламків почалася пожежа. Постраждалих немає. Також журналіст уточнив, що ракету таки вдалося збити силами ППО.

Нагадаємо, що в ніч проти 21 вересня російські війська атакували Україну ракетами. Зокрема, є прильоти та постраждалі у Черкасах.

Також ми повідомляли, що 21 вересня, Київ зазнав ракетних обстрілі. Внаслідок російської атаки є пошкодження у Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Святошинському районах столиці. Відповідні служби працюють на місці.