Ночной обстрел Украины: силы ПВО назвали количество ракет, сбитых сегодня ночью

Работа ПВО в городе. Фото: Reuters

Ночью 21 сентября около 03:40 российские оккупанты выпустили по Украине 43 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Силам ПВО удалось уничтожить 36 из них.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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В ведомстве рассказали, что всего зафиксированы пуски 43 крылатых ракет из десяти самолетов стратегической авиации Т-95мс из района западнее Энгельса.

"Ракеты запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили по разным направлениям, постоянно меняя курс по маршруту", — говорится в сообщении.

В результате силы ПВО уничтожили 36 вражеских крылатых ракет.

Напомним, 21 сентября в Киеве были слышны взрывы. Силы ПВО сбили все вражеские ракеты над столицей, однако в результате падения обломков повреждения в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Святошинском районах столицы. Пострадали семь человек.

Также оккупанты ударили и по Черкассам. Силам ПВО тоже удалось уничтожить воздушные вражеские цели, однако в результате падения обломков пострадала гостиница, где находились люди. Следовательно, пострадали девять человек.

А глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о прилете по промышленному объекту области и в частное двухэтажное здание. Пострадавших нет.

Кроме того, под огнем оказался Херсон и Ровенская область.