Окупанти вночі атакували Черкащину "шахедами": що відомо

Наслідки обстрілів Черкаської області. Фото архівне: t.me/cherkaskaODA

У ніч проти 26 вересня окупанти завдали удару по Черкаській області. Є влучання в інфраструктурний об’єкт.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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"Тривожний початок доби на Черкащині. Уночі ворог атакував нашу область "шахедами". Силами ППО збито чотири повітряні цілі противника", — йдеться у повідомленні.

Проте є й влучання, зокрема в інфраструктурний об’єкт. Попередньо без потерпілих. Наразі триває ліквідація наслідків.

Нагадаємо, уночі 26 вересня окупанти дві години атакували Одеську область. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

Окрім того, російські терористи влучили по одному з підприємств Кривого Рогу у Дніпропетровській області та обстріляли Нікопольщину.

А 25 вересня ворог двічі за добу вдарив по Херсону, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей.