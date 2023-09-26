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Окупанти вночі атакували Черкащину "шахедами": що відомо

26 вересня 2023 09:03
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Окупанти вночі атакували Черкащину "шахедами": що відомо
Наслідки обстрілів Черкаської області. Фото архівне: t.me/cherkaskaODA
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У ніч проти 26 вересня окупанти завдали удару по Черкаській області. Є влучання в інфраструктурний об’єкт.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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"Тривожний початок доби на Черкащині. Уночі ворог атакував нашу область "шахедами". Силами ППО збито чотири повітряні цілі противника", — йдеться у повідомленні. 

Проте є й влучання, зокрема в інфраструктурний об’єкт. Попередньо без потерпілих. Наразі триває ліквідація наслідків.

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Нагадаємо, уночі 26 вересня окупанти дві години атакували Одеську область. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.  

Окрім того, російські терористи влучили по одному з підприємств Кривого Рогу у Дніпропетровській області та обстріляли Нікопольщину. 

А 25 вересня ворог двічі за добу вдарив по Херсону, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей. 

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