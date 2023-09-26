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Окупанти обстріляли підприємство у Кривому Розі: деталі

26 вересня 2023 07:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти обстріляли підприємство у Кривому Розі: деталі
Наслідки обстрілу Кривого Рогу 8 вересня. Архівне фото: Ігор Клименко/МВС
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У вівторок зранку, 26 вересня, російські терористи влучили по одному з підприємств Кривого Рогу у Дніпропетровській області. Інформація про наслідки ще уточнюється.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

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"Ранок почався із вибуху в Кривому Розі. "Приліт" стався по одному з підприємств міста. Інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні.  

Окрім того, вночі росіяни тричі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. Під удар потрапили районний центр, Мирівська та Червоногригорівська громади.

Відомо, що пошкоджені три приватні будинки та дві господарські споруди. Побиті 40 сонячних панелей. Зруйнована будівля, що не експлуатувалася, та лінії електропередач. 

Нагадаємо, уночі 26 вересня окупанти дві години атакували Одеську область. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. 

А 25 вересня ворог двічі за добу вдарив по Херсону, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей.

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