Оккупанты обстреляли предприятие в Кривом Роге: детали

Последствия обстрелов Кривого Рога 8 сентября. Архивное фото: Игорь Клименко/МВД

Во вторник утром, 26 сентября, российские террористы ударили по одному из предприятий Кривого Рога в Днепропетровской области. Информация о последствиях еще уточняется.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Удар по Кривому Рогу 26 сентября

"Утро началось со взрыва в Кривом Роге. "Прилет" произошел по одному из предприятий города. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Кроме того, ночью россияне трижды обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии. Под удар попали районный центр, Мировская и Красногригорьевская громады.

Известно, что повреждены три частных дома и два хозяйственных сооружения. Разбиты 40 солнечных панелей. Разрушено здание, что не эксплуатировалось, и линии электропередач.

Напомним, ночью 26 сентября оккупанты два часа атаковали Одесскую область. В результате обстрелов пострадали два человека.

А 25 сентября враг дважды в сутки ударил по Херсону, в результате чего погибли как минимум три человека.