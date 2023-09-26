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Оккупанты обстреляли предприятие в Кривом Роге: детали

26 сентября 2023 07:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обстреляли предприятие в Кривом Роге: детали
Последствия обстрелов Кривого Рога 8 сентября. Архивное фото: Игорь Клименко/МВД
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник утром, 26 сентября, российские террористы ударили по одному из предприятий Кривого Рога в Днепропетровской области. Информация о последствиях еще уточняется.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Удар по Кривому Рогу 26 сентября

"Утро началось со взрыва в Кривом Роге. "Прилет" произошел по одному из предприятий города. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Кроме того, ночью россияне трижды обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии. Под удар попали районный центр, Мировская и Красногригорьевская громады.

Известно, что повреждены три частных дома и два хозяйственных сооружения. Разбиты 40 солнечных панелей. Разрушено здание, что не эксплуатировалось, и линии электропередач.

Напомним, ночью 26 сентября оккупанты два часа атаковали Одесскую область. В результате обстрелов пострадали два человека.

А 25 сентября враг дважды в сутки ударил по Херсону, в результате чего погибли как минимум три человека.

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