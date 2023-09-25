Росіяни вдруге за добу вдарили по Херсону: є загиблі та поранені

Наслідки руйнувань у Дніпровському районі Херсона. Фото: Херсонська ОВА

Після сьогоднішньої атаки армії Росії на Херсонську область обстрілів зазнав і Херсон. Окупанти вдруге за добу обстріляли Дніпровський район міста з артилерійських систем.

Про це повідомляють голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та Офіс Генпрокурора України.

Читайте також:

Другий обстріл за день

В результаті обстрілів знищено торгові точки, пошкоджено аптеку. У довколишніх житлових будинках також вибиті вікна.

"За попередньою інформацією, від отриманих поранень загинули двоє чоловіків та одна жінка. Ще троє людей травмовані. Їх доставили до лікарні", — повідомив Проскурін.

В Генпрокуратурі розповіли, що обстріл здійснювався артилерією, однак невідомо: ствольною чи реактивною. У відомстві розпочали кримніальне провадження.

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Офіс Генпрокурора України

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілів у Херсоні. Фото: Офіс Генпрокурора України

Нагадаємо, що не так давно у Херсонській ОВА розповіли, скільки людей покидають місто. А не так давно ЗС РФ знову підступно обстріляли місто, внаслідок чого загинула жінка.