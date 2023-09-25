Окупанти скинули авіабомби на Херсонську область, — Прокудін

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: t.me/olexandrprokudin

Сьогодні зранку, 25 вересня, російські окупанти за допомогою авіації атакували Берислав Херсонської області. Ворог скинув на місто чотири авіабомби.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За словами Прокудіна, одна з авіабомб влучила в будівлю житлово-експлуатаційної контори.

"Наразі відомо про одного загиблого та декількох травмованих", — розповів голова Херсонської ОВА.

Він повідомив, що ще одна авіабомба знищила житловий будинок. Прокудін додав, що інформація уточнюється.

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі, 25 вересня, російські окупанти вкотре атакували південь України. Противник спрямував по Одеській області 19 ударних дронів типу Shahed-136/131 та дві надзвукові ракети "Онікс". Також ворог застосовував 12 "Калібрів" зі складними траєкторіями руху різними областями.

Також ми писали, що російські окупанти продовжують обстрілювати Запорізьку область. Протягом двох днів вони вбили двох цивільних людей.

Додамо, вночі, 24 вересня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок атаки ворога постраждав 24-річний чоловік.