Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти скинули авіабомби на Херсонську область, — Прокудін arrow

Окупанти скинули авіабомби на Херсонську область, — Прокудін

25 вересня 2023 11:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти скинули авіабомби на Херсонську область, — Прокудін
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: t.me/olexandrprokudin
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні зранку, 25 вересня, російські окупанти за допомогою авіації атакували Берислав Херсонської області. Ворог скинув на місто чотири авіабомби.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також:

Обстріл Херсонської області

За словами Прокудіна, одна з авіабомб влучила в будівлю житлово-експлуатаційної контори.

"Наразі відомо про одного загиблого та декількох травмованих", — розповів голова Херсонської ОВА.

Він повідомив, що ще одна авіабомба знищила житловий будинок. Прокудін додав, що інформація уточнюється. 

null
Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі, 25 вересня, російські окупанти вкотре атакували південь України. Противник спрямував по Одеській області 19 ударних дронів типу Shahed-136/131 та дві надзвукові ракети "Онікс". Також ворог застосовував 12 "Калібрів" зі складними траєкторіями руху різними областями.

Також ми писали, що російські окупанти продовжують обстрілювати Запорізьку область. Протягом двох днів вони вбили двох цивільних людей.

Додамо, вночі, 24 вересня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок атаки ворога постраждав 24-річний чоловік.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз