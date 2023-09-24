Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблі
Російські окупанти продовжують обстрілювати Запорізьку область. Протягом двох днів вони вбили двох цивільних людей.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Обстріл Запорізької області
"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, 23 вересня під час російської атаки по с. Мала Токмачка Запорізької області загинула цивільна особа.
До того ж 22 вересня армія РФ атакували об'єкти цивільної інфраструктури міста Оріхів. Внаслідок обстрілу загинула жінка. Окупанти пошкодили будинки місцевих мешканців.
Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину. Внаслідок цього є загиблі та постраждалі.
Також ми писали, що сьогодні вночі, 24 вересня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок атаки ворога постраждав 24-річний чоловік.
Додамо, у суботу, 23 вересня, російські терористи вкотре обстріляли Херсон. Через ворожу атаку загинула жінка, також поранено чоловіка.