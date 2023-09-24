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Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблі

24 вересня 2023 13:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблі
Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/pgo_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти продовжують обстрілювати Запорізьку область. Протягом двох днів вони вбили двох цивільних людей.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами  порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 23 вересня під час російської атаки по с. Мала Токмачка Запорізької області загинула цивільна особа.

До того ж 22 вересня армія РФ атакували об'єкти цивільної інфраструктури міста Оріхів. Внаслідок обстрілу загинула жінка. Окупанти пошкодили будинки місцевих мешканців.

Наслідки обстрілу Запорізької області
Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Наслідки обстрілу Запорізької області
Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/pgo_gov_ua
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Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот 

Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину. Внаслідок цього є загиблі та постраждалі. 

Також ми писали, що сьогодні вночі, 24 вересня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок атаки ворога постраждав 24-річний чоловік.

Додамо, у суботу, 23 вересня, російські терористи вкотре обстріляли Херсон. Через ворожу атаку загинула жінка, також поранено чоловіка. 

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