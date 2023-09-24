Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблі

Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Російські окупанти продовжують обстрілювати Запорізьку область. Протягом двох днів вони вбили двох цивільних людей.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 23 вересня під час російської атаки по с. Мала Токмачка Запорізької області загинула цивільна особа.

До того ж 22 вересня армія РФ атакували об'єкти цивільної інфраструктури міста Оріхів. Внаслідок обстрілу загинула жінка. Окупанти пошкодили будинки місцевих мешканців.

Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину. Внаслідок цього є загиблі та постраждалі.

Також ми писали, що сьогодні вночі, 24 вересня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок атаки ворога постраждав 24-річний чоловік.

Додамо, у суботу, 23 вересня, російські терористи вкотре обстріляли Херсон. Через ворожу атаку загинула жінка, також поранено чоловіка.