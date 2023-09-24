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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: постраждав чоловік

24 вересня 2023 09:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: постраждав чоловік
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 24 вересня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок атаки ворога постраждав 24-річний чоловік.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Обстріл Дніпропетровської області

"Ворог продовжує терор мирного населення Нікопольщини. Шість разів вдарили по району з безпілотників та артилерії", — розповів Лукашук.

Через атаку з безпілотника постраждав 24-річний житель Нікополя. Його госпіталізували до лікарні у важкому стані. У місті пошкоджені магазин та дитячий освітній заклад. 

Російські окупанти двічі били з артилерії по Червоногригорівській громаді. Вони здійснили понад півтора десятка пострілів. Внаслідок атаки РФ пошкоджені чотири житлові будинки, два автомобілі та дві лінії електропередачі. 

"Поцілили артилерією по Покровській і Мирівській громаді. Ще більше десятка пострілів з артилерії", — повідомив Лукашук.

За його словами, там обійшлося без постраждалих.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області 24 вересня
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області 24 вересня
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області 24 вересня
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk
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Допис очільника Дніпропетровської обласної ради. Фото: скриншот

Нагадаємо, у суботу, 23 вересня, російські терористи вкотре обстріляли Херсон. Через ворожу атаку загинула жінка, також поранено чоловіка. 

Також ми писали, що у п'ятницю, 22 вересня, російські терористи обстріляли місто Кременчук на Полтавщині, поціливши у цивільну інфраструктуру. На жаль, є загиблі та поранені. 

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