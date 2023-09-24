Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: постраждав чоловік
Сьогодні вночі, 24 вересня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок атаки ворога постраждав 24-річний чоловік.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Обстріл Дніпропетровської області
"Ворог продовжує терор мирного населення Нікопольщини. Шість разів вдарили по району з безпілотників та артилерії", — розповів Лукашук.
Через атаку з безпілотника постраждав 24-річний житель Нікополя. Його госпіталізували до лікарні у важкому стані. У місті пошкоджені магазин та дитячий освітній заклад.
Російські окупанти двічі били з артилерії по Червоногригорівській громаді. Вони здійснили понад півтора десятка пострілів. Внаслідок атаки РФ пошкоджені чотири житлові будинки, два автомобілі та дві лінії електропередачі.
"Поцілили артилерією по Покровській і Мирівській громаді. Ще більше десятка пострілів з артилерії", — повідомив Лукашук.
За його словами, там обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, у суботу, 23 вересня, російські терористи вкотре обстріляли Херсон. Через ворожу атаку загинула жінка, також поранено чоловіка.
Також ми писали, що у п'ятницю, 22 вересня, російські терористи обстріляли місто Кременчук на Полтавщині, поціливши у цивільну інфраструктуру. На жаль, є загиблі та поранені.