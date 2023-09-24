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Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: пострадал мужчина

24 сентября 2023 09:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: пострадал мужчина
Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 24 сентября, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. В результате атаки врага пострадал 24-летний мужчина.

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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"Враг продолжает террор мирного населения Никопольщины. Шесть раз ударили по району с беспилотников и артиллерии", — рассказал Лукашук.

Из-за атаки из беспилотника пострадал 24-летний житель Никополя. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В городе повреждены магазин и детское образовательное учреждение.

Российские оккупанты дважды били из артиллерии по Червоногригорьевской громаде. Они совершили более полутора десятков выстрелов. В результате атаки РФ повреждены четыре жилых дома, два автомобиля и две линии электропередачи.

"Попали артиллерией по Покровской и Мировской громаде. Еще более десятка выстрелов из артиллерии", — сообщил Лукашук.

По его словам, там обошлось без пострадавших.

Последствия российского обстрела Днепропетровской области 24 сентября
Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk
Последствия российского обстрела Днепропетровской области 24 сентября
Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk
Последствия российского обстрела Днепропетровской области 24 сентября
Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk
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Пост главы Днепропетровского областного совета. Фото: скриншот

Напомним, в субботу, 23 сентября, российские террористы в очередной раз обстреляли Херсон. Из-за вражеской атаки погибла женщина, также ранен мужчина.

Также мы писали, что в пятницу, 22 сентября, российские террористы обстреляли город Кременчуг в Полтавской области, попав в гражданскую инфраструктуру. К сожалению, есть погибшие и раненые.

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