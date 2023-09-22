Росіяни обстріляли Кременчуг: є загиблі та поранені

Уламки ворожої ракети. Фото ілюстративне: google

У п'ятницю, 22 вересня, російські терористи обстріляли місто Кременчук на Полтавщині, поціливши у цивільну інфраструктуру. На жаль, є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

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Як повідомляє Дмитро Лунін, Силам ППО вдалося знищути одну російську ракету. Однак, є влучання у цивільну інфраструктуру. Попередньо, є загиблі та поранені.

Наразі, на місці працюють всі відповідні служби.

Фото: t.me/DMYTROLUNIN

Нагадаємо, 21 вересня російські терористи атакували південь Одеської області. Внаслідок удару пошкоджено об’єкт рекреаційної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.

Також, 21 вересня росіяни обстріляли місто Курахове, що на Донеччині. Внаслідок цього є поранені, серед них правоохоронець.