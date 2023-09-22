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Росіяни обстріляли Кременчуг: є загиблі та поранені

22 вересня 2023 18:51
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Козюк Тетяна
редактор
Росіяни обстріляли Кременчуг: є загиблі та поранені
Уламки ворожої ракети. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 22 вересня, російські терористи обстріляли місто Кременчук на Полтавщині, поціливши у цивільну інфраструктуру. На жаль, є загиблі та поранені. 

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. 

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Росіяни обстріляли Кременчук

Як повідомляє Дмитро Лунін, Силам ППО вдалося знищути одну російську ракету. Однак, є влучання у цивільну інфраструктуру. Попередньо, є загиблі та поранені. 

Наразі, на місці працюють всі відповідні служби.

Росіяни обстріляли Кременчук
Фото: t.me/DMYTROLUNIN

Нагадаємо, 21 вересня російські терористи атакували південь Одеської області. Внаслідок удару пошкоджено об’єкт рекреаційної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.

Також, 21 вересня росіяни обстріляли місто Курахове, що на Донеччині. Внаслідок цього є поранені, серед них правоохоронець. 

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