Росіяни обстріляли Кременчуг: є загиблі та поранені
У п'ятницю, 22 вересня, російські терористи обстріляли місто Кременчук на Полтавщині, поціливши у цивільну інфраструктуру. На жаль, є загиблі та поранені.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Росіяни обстріляли Кременчук
Як повідомляє Дмитро Лунін, Силам ППО вдалося знищути одну російську ракету. Однак, є влучання у цивільну інфраструктуру. Попередньо, є загиблі та поранені.
Наразі, на місці працюють всі відповідні служби.
Нагадаємо, 21 вересня російські терористи атакували південь Одеської області. Внаслідок удару пошкоджено об’єкт рекреаційної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.
Також, 21 вересня росіяни обстріляли місто Курахове, що на Донеччині. Внаслідок цього є поранені, серед них правоохоронець.