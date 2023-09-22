Россияне обстреляли Кременчуг: есть погибшие и раненые

Обломки вражеской ракеты. Фото иллюстративное: google

В пятницу, 22 сентября, российские террористы обстреляли город Кременчуг в Полтавской области, попав в гражданскую инфраструктуру. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

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Как сообщает Дмитрий Лунин, Силам ПВО удалось уничтожить одну российскую ракету. Однако есть попадание в гражданскую инфраструктуру. Предварительно есть погибшие и раненые.

Сейчас на месте работают все соответствующие службы.

Фото: t.me/DMYTROLUNIN

Напомним, 21 сентября российские террористы атаковали юг Одесской области. В результате удара поврежден объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.

Также, 21 сентября россияне обстреляли город Курахово на Донетчине. В результате есть раненые, среди них правоохранитель.