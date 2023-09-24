Оккупанты атаковали Запорожскую область: есть погибшие

Последствия обстрела Запорожской области. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Российские оккупанты продолжают обстреливать Запорожскую область. В течение двух дней они убили двух мирных людей.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Читайте также:

Обстрел Запорожской области

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 23 сентября во время российской атаки по с. Малая Токмачка Запорожской области погиб мирный человек.

К тому же 22 сентября армия РФ атаковала объекты гражданской инфраструктуры города Орехов. В результате обстрела погибла женщина. Оккупанты повредили дома местных жителей.

Последствия обстрела Запорожской области. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Последствия обстрела Запорожской области. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать Херсонскую область. В результате этого есть погибшие и пострадавшие.

Также мы писали, что сегодня ночью, 24 сентября, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. В результате атаки врага пострадал 24-летний мужчина.

Добавим, в субботу, 23 сентября, российские террористы в очередной раз обстреляли Херсон. Из-за вражеской атаки погибла женщина, также ранен мужчина.