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Армія РФ обстрілює Херсонщину: в ОВА розповіли про ситуацію

24 вересня 2023 13:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Армія РФ обстрілює Херсонщину: в ОВА розповіли про ситуацію
Зруйнований обстрілом будинок на Херсонщині. Фото: Суспільне Херсон
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину. Внаслідок цього є загиблі та постраждалі. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Армія РФ вдарила за допомогою авіації по Бериславу. Зруйновано приватні будинки. Також загинула жінка, особа якої встановлюється. 

"Травмований поліцейський 1990 року народження. Також ушкодження різного ступеню отримали 48-річний чоловік та 60-річна жінка", — повідомив Прокудін. 

Він додав, що усі постраждалі доставлені до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу. 

Ще один авіаудар вороги завдали по селу Львове. Внаслідок цього загинув чоловік 67 років.

Повідомлення Херсонської ОВА про обстріли. Фото: Скриншот

Раніше ми повідомляли, ворог продовжує розвідувальну діяльність в акваторії Чорного моря. Крім того, окупанти не припиняють обстріли острова Зміїний.

Нагадуємо, 24 вересня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок атаки ворога постраждав 24-річний чоловік.

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