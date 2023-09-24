Армия РФ обстреливает Херсонскую область: в ОВА рассказали о ситуации
Российские оккупанты продолжают обстреливать Херсонскую область. В результате этого есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Херсонщину снова обстреливают
Армия РФ ударила с помощью авиации по Бериславу. Разрушены частные дома. Также погибла женщина, личность которой устанавливается.
"Травмирован полицейский 1990 года рождения. Также повреждения разной степени получили 48-летний мужчина и 60-летняя женщина", — сообщил Прокудин.
Он добавил, что все пострадавшие доставлены в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.
Еще один авиаудар враги нанесли по селу Львовое. В результате погиб мужчина 67 лет.
Ранее мы сообщали, что враг продолжает разведывательную деятельность в акватории Черного моря. Кроме того, оккупанты не прекращают обстрелы острова Змеиный.
Напомним, 24 сентября, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. В результате атаки врага пострадал 24-летний мужчина.