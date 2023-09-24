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Армия РФ обстреливает Херсонскую область: в ОВА рассказали о ситуации

24 сентября 2023 13:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Армия РФ обстреливает Херсонскую область: в ОВА рассказали о ситуации
Разрушенный обстрелом дом в Херсонской области. Фото: Суспільне Херсон
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские оккупанты продолжают обстреливать Херсонскую область. В результате этого есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Армия РФ ударила с помощью авиации по Бериславу. Разрушены частные дома. Также погибла женщина, личность которой устанавливается.

"Травмирован полицейский 1990 года рождения. Также повреждения разной степени получили 48-летний мужчина и 60-летняя женщина", — сообщил Прокудин.

Он добавил, что все пострадавшие доставлены в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.

Еще один авиаудар враги нанесли по селу Львовое. В результате погиб мужчина 67 лет.

Сообщение Херсонской ОВА об обстрелах. Фото: Скриншот

Ранее мы сообщали, что враг продолжает разведывательную деятельность в акватории Черного моря. Кроме того, оккупанты не прекращают обстрелы острова Змеиный.

Напомним, 24 сентября, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. В результате атаки врага пострадал 24-летний мужчина.

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