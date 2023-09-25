Оккупанты сбросили авиабомбы на Херсонскую область, — Прокудин
Сегодня утром, 25 сентября, российские оккупанты с помощью авиации атаковали Берислав Херсонской области. Враг сбросил на город четыре авиабомбы.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрел Херсонской области
По словам Прокудина, одна из авиабомб попала по зданию жилищно-эксплуатационной конторы.
"Пока известно об одном погибшем и нескольких травмированных", — рассказал глава Херсонской ОВА.
Он сообщил, что еще одна авиабомба уничтожила жилой дом. Прокудин добавил, что информация уточняется.
Напомним, сегодня ночью, 25 сентября, российские оккупанты в очередной раз атаковали юг Украины. Противник направил по Одесской области 19 ударных дронов типа Shahed-136/131 и две сверхзвуковые ракеты "Оникс". Также враг применял 12 "Калибров" со сложными траекториями движения по разным областям.
Также мы писали, что российские оккупанты продолжают обстреливать Запорожскую область. В течение двух дней они убили двух гражданских людей.
Добавим, ночью, 24 сентября, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. В результате атаки врага пострадал 24-летний мужчина.