Оккупанты сбросили авиабомбы на Херсонскую область, — Прокудин

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: t.me/olexandrprokudin

Сегодня утром, 25 сентября, российские оккупанты с помощью авиации атаковали Берислав Херсонской области. Враг сбросил на город четыре авиабомбы.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По словам Прокудина, одна из авиабомб попала по зданию жилищно-эксплуатационной конторы.

"Пока известно об одном погибшем и нескольких травмированных", — рассказал глава Херсонской ОВА.

Он сообщил, что еще одна авиабомба уничтожила жилой дом. Прокудин добавил, что информация уточняется.

Пост Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, сегодня ночью, 25 сентября, российские оккупанты в очередной раз атаковали юг Украины. Противник направил по Одесской области 19 ударных дронов типа Shahed-136/131 и две сверхзвуковые ракеты "Оникс". Также враг применял 12 "Калибров" со сложными траекториями движения по разным областям.

Также мы писали, что российские оккупанты продолжают обстреливать Запорожскую область. В течение двух дней они убили двух гражданских людей.

Добавим, ночью, 24 сентября, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. В результате атаки врага пострадал 24-летний мужчина.