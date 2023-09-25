Россияне второй раз за сутки ударили по Херсону: есть погибшие и раненые
После сегодняшней атаки армии России на Херсонскую область обстрелам подвергся и Херсон. Оккупанты во второй за сутки обстреляли Днепровский район города из артиллерийских систем.
Об этом сообщают глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и Офис Генпрокурора Украины.
Второй обстрел за день
В результате обстрелов уничтожены торговые точки, повреждена аптека. В близлежащих жилых домах также выбиты окна.
"По предварительной информации, от полученных ранений погибли двое мужчин и одна женщина. Еще три человека травмированы. Их доставили в больницу", — сообщил Проскурин.
В Генпрокуратуре рассказали, что обстреливали из артиллерии, однако неизвестно: ствольной или реактивной. В ведомстве открыли уголовное производство.
"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Напомним, что недавно в Херсонской ОВА рассказали, сколько людей покидают город. А не так давно ВС РФ снова коварно обстреляли город, в результате чего погибла женщина.