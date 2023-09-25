Россияне второй раз за сутки ударили по Херсону: есть погибшие и раненые

Последствия разрушений в Днепровском районе Херсона. Фото: Херсонская ОВА

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После сегодняшней атаки армии России на Херсонскую область обстрелам подвергся и Херсон. Оккупанты во второй за сутки обстреляли Днепровский район города из артиллерийских систем.

Об этом сообщают глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и Офис Генпрокурора Украины.

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В результате обстрелов уничтожены торговые точки, повреждена аптека. В близлежащих жилых домах также выбиты окна.

"По предварительной информации, от полученных ранений погибли двое мужчин и одна женщина. Еще три человека травмированы. Их доставили в больницу", — сообщил Проскурин.

В Генпрокуратуре рассказали, что обстреливали из артиллерии, однако неизвестно: ствольной или реактивной. В ведомстве открыли уголовное производство.

Последствия обстрела Херсона. Фото: Офис Генпрокурора Украины

"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Херсона. Фото: Офис Генпрокурора Украины

Напомним, что недавно в Херсонской ОВА рассказали, сколько людей покидают город. А не так давно ВС РФ снова коварно обстреляли город, в результате чего погибла женщина.

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