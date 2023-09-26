Оккупанты ночью атаковали Черкасскую область "шахедами": что известно
В ночь на 26 сентября оккупанты нанесли удар по Черкасской области. Есть попадание в инфраструктурный объект.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Обстрелы Черкасской области 26 сентября
"Тревожное начало суток в Черкасской области. Ночью враг атаковал нашу область "шахедами". Силами ПВО сбиты четыре воздушных цели противника", — говорится в сообщении.
Однако есть и попадание, в том числе в инфраструктурный объект. Предварительно без пострадавших. В настоящее время идет ликвидация последствий.
Напомним, ночью 26 сентября оккупанты два часа атаковали Одесскую область. В результате обстрелов пострадали два человека.
Кроме того, российские террористы попали по одному из предприятий Кривого Рога в Днепропетровской области и обстреляли Никопольщину.
А 25 сентября враг дважды в сутки ударил по Херсону, в результате чего погибли по меньшей мере три человека.