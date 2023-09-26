Окупанти накрили вогнем Киселівку на Херсонщині: є постраждалі
Вчора ввечері, 25 вересня, окупанти завдали удару по Киселівці Херсонської області. Внаслідок атаки четверо людей поранені.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріли Херсонської області 25 вересня
"Учора близько 21:00 під удар потрапила Киселівка. Травмовані четверо людей. Двоє чоловіків 28 і 64 років, 67-річна жінка отримали легкі ушкодження. Їм надана допомога на місці", — йдеться у повідомленні.
Ще одна постраждала віком 68 років доставлена до лікарні в стані середньої важкості.
Вже на світанку 26 вересня окупанти знову обстріляли Киселівку. Попередньо — постраждала людина. Інформація ще уточнюється.
Окрім того, російські терористи з авіації вдарили по Ольгівці. Масштаби руйнувань встановлюються.
Нагадаємо, уночі 26 вересня окупанти дві години атакували Одеську область. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.
Окрім того, російські терористи влучили по одному з підприємств Кривого Рогу у Дніпропетровській області та обстріляли Нікопольщину.
Також у ніч проти 26 вересня окупанти завдали удару по Черкаській області. Є влучання в інфраструктурний об’єкт.