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Окупанти накрили вогнем Киселівку на Херсонщині: є постраждалі

26 вересня 2023 10:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти накрили вогнем Киселівку на Херсонщині: є постраждалі
Наслідки обстрілу Киселівки у Херсонській області. Фото архівне: із соцмереж
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вчора ввечері, 25 вересня, окупанти завдали удару по Киселівці Херсонської області. Внаслідок атаки четверо людей поранені. 

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

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"Учора близько 21:00 під удар потрапила Киселівка. Травмовані четверо людей. Двоє чоловіків 28 і 64 років, 67-річна жінка отримали легкі ушкодження. Їм надана допомога на місці", — йдеться у повідомленні. 

Ще одна постраждала віком 68 років доставлена до лікарні в стані середньої важкості. 

Вже на світанку 26 вересня окупанти знову обстріляли Киселівку. Попередньо — постраждала людина. Інформація ще уточнюється. 

Окрім того, російські терористи з авіації вдарили по Ольгівці. Масштаби руйнувань встановлюються.

Нагадаємо, уночі 26 вересня окупанти дві години атакували Одеську область. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.  

Окрім того, російські терористи влучили по одному з підприємств Кривого Рогу у Дніпропетровській області та обстріляли Нікопольщину. 

Також у ніч проти 26 вересня окупанти завдали удару по Черкаській області. Є влучання в інфраструктурний об’єкт.

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