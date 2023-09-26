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Оккупанты накрыли огнем Киселевку в Херсонской области: есть пострадавшие

26 сентября 2023 10:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты накрыли огнем Киселевку в Херсонской области: есть пострадавшие
Последствия обстрелов Киселевки в Херсонской области. Фото архивное: из соцсетей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вчера вечером, 25 сентября, оккупанты нанесли удар по Киселевке Херсонской области. В результате атаки четыре человека ранены.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"Вчера около 21:00 под удар попала Киселевка. Травмированы четыре человека. Двое мужчин 28 и 64 лет, 67-летняя женщина получили легкие повреждения. Им оказана помощь на месте", — говорится в сообщении.

Еще одна пострадавшая в возрасте 68 лет доставлена в больницу в состоянии средней тяжести.

Уже на рассвете 26 сентября оккупанты снова обстреляли Киселевку. Предварительно — пострадал человек. Информация еще уточняется.

Кроме того, российские террористы по авиации ударили по Ольговке. Масштабы разрушений устанавливаются.

Напомним, ночью 26 сентября оккупанты два часа атаковали Одесскую область. В результате обстрелов пострадали два человека.

Кроме того, российские террористы попали по одному из предприятий Кривого Рога в Днепропетровской области и обстреляли Никопольщину.

Также в ночь на 26 сентября оккупанты нанесли удар по Черкасской области. Есть попадание в инфраструктурный объект.

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