Оккупанты накрыли огнем Киселевку в Херсонской области: есть пострадавшие
Вчера вечером, 25 сентября, оккупанты нанесли удар по Киселевке Херсонской области. В результате атаки четыре человека ранены.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрелы Херсонской области 25 сентября
"Вчера около 21:00 под удар попала Киселевка. Травмированы четыре человека. Двое мужчин 28 и 64 лет, 67-летняя женщина получили легкие повреждения. Им оказана помощь на месте", — говорится в сообщении.
Еще одна пострадавшая в возрасте 68 лет доставлена в больницу в состоянии средней тяжести.
Уже на рассвете 26 сентября оккупанты снова обстреляли Киселевку. Предварительно — пострадал человек. Информация еще уточняется.
Кроме того, российские террористы по авиации ударили по Ольговке. Масштабы разрушений устанавливаются.
Напомним, ночью 26 сентября оккупанты два часа атаковали Одесскую область. В результате обстрелов пострадали два человека.
Кроме того, российские террористы попали по одному из предприятий Кривого Рога в Днепропетровской области и обстреляли Никопольщину.
Также в ночь на 26 сентября оккупанты нанесли удар по Черкасской области. Есть попадание в инфраструктурный объект.