Повітряна тривога шириться Україною: які області "почервоніли"
Сьогодні ввечері, 27 вересня, повітряна тривога охопила значну частину областей. Військові попереджають про небезпеку застосування авіаційного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Оновлено 23:10. Повітряна тривога шириться південними та центральними областями України.
Повітряні сили раніше попереджали про активність ворожої авіації й відповідно загрозу застосування авіаційного озброєння. Тепер повідомляють про безпілотники на території Вінниччини.
"Ударні БпЛА типу "Shahed" в південній частині Вінницької області в напрямку західних областей. Загроза для Вінницької та Одеської області", — йдеться в повідомленні.
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