Повітряна тривога шириться Україною: які області "почервоніли"

Ракета летить у небі. Фото: google.com

Сьогодні ввечері, 27 вересня, повітряна тривога охопила значну частину областей. Військові попереджають про небезпеку застосування авіаційного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Читайте також:

Оновлено 23:10. Повітряна тривога шириться південними та центральними областями України.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Повітряні сили раніше попереджали про активність ворожої авіації й відповідно загрозу застосування авіаційного озброєння. Тепер повідомляють про безпілотники на території Вінниччини.

"Ударні БпЛА типу "Shahed" в південній частині Вінницької області в напрямку західних областей. Загроза для Вінницької та Одеської області", — йдеться в повідомленні.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлюється...