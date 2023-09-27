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Повітряна тривога шириться Україною: які області "почервоніли"

27 вересня 2023 23:08
оновлено: 23:14
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога шириться Україною: які області "почервоніли"
Ракета летить у небі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні ввечері, 27 вересня, повітряна тривога охопила значну частину областей. Військові попереджають про небезпеку застосування авіаційного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Оновлено 23:10. Повітряна тривога шириться південними та центральними областями України.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 27 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Повітряні сили раніше попереджали про активність ворожої авіації й відповідно загрозу застосування авіаційного озброєння. Тепер повідомляють про безпілотники на території Вінниччини.

"Ударні БпЛА типу "Shahed" в південній частині Вінницької області в напрямку західних областей. Загроза для Вінницької та Одеської області", — йдеться в повідомленні.

Попередження про небезпеку
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлюється...

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