Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Воздушная тревога распространяется по Украине: какие области "покраснели" arrow

Воздушная тревога распространяется по Украине: какие области "покраснели"

27 сентября 2023 23:08
обновлено: 23:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога распространяется по Украине: какие области "покраснели"
Ракета летит в небе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня вечером, 27 сентября, воздушная тревога охватила значительную часть областей. Военные предупреждают об опасности применения авиационного вооружения.

Об этом сообщают воздушные силы.

Читайте также:

Обновлено 23:10. Воздушная тревога распространяется по южным и центральным областям Украины.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 27 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы ранее предупреждали об активности вражеской авиации и, соответственно, угрозе применения авиационного вооружения. Теперь сообщают о беспилотниках на территории Винницкой области.

"Ударные БПЛА типа "Shahed" в южной части Винницкой области в направлении западных областей. Угроза для Винницкой и Одесской области" , - говорится в сообщении.

Предупреждение об опасности
Источник: t.me/kpszsu

Обновляется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Как будут забирать деньги у регионов и останавливать Большое строительство. Интервью с Железняком

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз