Воздушная тревога распространяется по Украине: какие области "покраснели"

Ракета летит в небе. Фото: google.com

Сегодня вечером, 27 сентября, воздушная тревога охватила значительную часть областей. Военные предупреждают об опасности применения авиационного вооружения.

Об этом сообщают воздушные силы.

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Обновлено 23:10. Воздушная тревога распространяется по южным и центральным областям Украины.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы ранее предупреждали об активности вражеской авиации и, соответственно, угрозе применения авиационного вооружения. Теперь сообщают о беспилотниках на территории Винницкой области.

"Ударные БПЛА типа "Shahed" в южной части Винницкой области в направлении западных областей. Угроза для Винницкой и Одесской области" , - говорится в сообщении.

Источник: t.me/kpszsu

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