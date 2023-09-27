Воздушная тревога распространяется по Украине: какие области "покраснели"
Сегодня вечером, 27 сентября, воздушная тревога охватила значительную часть областей. Военные предупреждают об опасности применения авиационного вооружения.
Об этом сообщают воздушные силы.
Обновлено 23:10. Воздушная тревога распространяется по южным и центральным областям Украины.
Воздушные силы ранее предупреждали об активности вражеской авиации и, соответственно, угрозе применения авиационного вооружения. Теперь сообщают о беспилотниках на территории Винницкой области.
"Ударные БПЛА типа "Shahed" в южной части Винницкой области в направлении западных областей. Угроза для Винницкой и Одесской области" , - говорится в сообщении.
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