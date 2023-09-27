Повітряна тривога в Україні 27 вересня: ракетна загроза

Повітряна тривога в Україні: існує ракетна небезпека
В обід 27 вересня, близько 14:46, в Україні вкотре за день оголосили повітряну тривогу. "Почервоніли" східні області.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога 27 вересня
14:46 стало відомо про загрозу застосування балістичного озброєння. "Почервоніли" деякі східні та південні області.
Мапа тривог
14:56 "почервоніли" Дніпропетровська, Полтавська, Харківська, Донецька, Запорізька області.
Нагадаємо, 27 вересня близько 12:10 Україною почала ширитися повітряна тривога. Українців попередили про загрозу ракетних ударів.
Додамо, у ніч проти 27 вересня російські окупанти накрили вогнем Нікольський район Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі.