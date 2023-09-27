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Повітряна тривога в Україні: існує ракетна небезпека

27 вересня 2023 14:52
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Козюк Тетяна
редактор
Повітряна тривога в Україні 27 вересня: ракетна загроза
Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В обід 27 вересня, близько 14:46, в Україні вкотре за день оголосили повітряну тривогу. "Почервоніли" східні області. 

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. 

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14:46 стало відомо про загрозу застосування балістичного озброєння. "Почервоніли" деякі східні та південні області. 

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Фото: скриншот

Мапа тривог

14:56 "почервоніли" Дніпропетровська, Полтавська, Харківська, Донецька, Запорізька області.

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Фото: скриншот

Нагадаємо, 27 вересня близько 12:10 Україною почала ширитися повітряна тривога. Українців попередили про загрозу ракетних ударів. 

Додамо, у ніч проти 27 вересня російські окупанти накрили вогнем Нікольський район Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі. 

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