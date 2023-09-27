Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Воздушная тревога в Украине: существует ракетная опасность arrow

Воздушная тревога в Украине: существует ракетная опасность

27 сентября 2023 14:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Воздушная тревога в Украине 27 сентября: ракетная угроза
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В обед 27 сентября, около 14:46, в Украине в который раз за день объявили воздушную тревогу. "Покраснели" восточные области.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога 27 сентября

14:46 стало известно об угрозе применения баллистического вооружения. "Покраснели" некоторые восточные и южные области.

null
Фото: скриншот

Карта тревог

14:56 "покраснели" Днепропетровская, Полтавская, Харьковская, Донецкая, Запорожская области.

null
Фото: скриншот

Напомним, 27 сентября около 12:10 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Украинцы были предупреждены об угрозе ракетных ударов.

Добавим, в ночь на 27 сентября российские оккупанты накрыли огнем Никольский район Днепропетровской области. В результате вражеской атаки есть пострадавшие.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Как будут забирать деньги у регионов и останавливать Большое строительство. Интервью с Железняком

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз