Воздушная тревога в Украине 27 сентября: ракетная угроза

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

В обед 27 сентября, около 14:46, в Украине в который раз за день объявили воздушную тревогу. "Покраснели" восточные области.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

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Воздушная тревога 27 сентября

14:46 стало известно об угрозе применения баллистического вооружения. "Покраснели" некоторые восточные и южные области.

Фото: скриншот

Карта тревог

14:56 "покраснели" Днепропетровская, Полтавская, Харьковская, Донецкая, Запорожская области.

Фото: скриншот

Напомним, 27 сентября около 12:10 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Украинцы были предупреждены об угрозе ракетных ударов.

Добавим, в ночь на 27 сентября российские оккупанты накрыли огнем Никольский район Днепропетровской области. В результате вражеской атаки есть пострадавшие.