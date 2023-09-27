Повітряна тривога в Україні 27 вересня — загроза ракетного удару

В Україні повітряна тривога: загроза ракетного удару
У середу, 27 вересня, у низці областей оголосили повітряну тривогу. Українців попереджають про загрозу ракетних ударів.
Про це повідомили в Повітряних силах та моніторингові канали.
Повітряна тривога в Україні 27 вересня
Оновлено 12:18. Пролунали відбої по областях.
Сьогодні, 27 вересня, близько 12:10 Україною почала ширитися повітряна тривога. Українців попередили про загрозу ракетних ударів у таких регіонах:
- Вінницька,
- Житомирська,
- Київська,
- Чернігівська,
- Черкаська,
- Сумська,
- Кіровоградська.
Мапа повітряних тривог така:
Нагадаємо, що російські окупанти в ніч на 26 вересня вдарили по поромній переправі через Дунай "Орлівка-Ісакча". Внаслідок цього постраждали вантажівки та вікна адміністративних будівель.
Також ми писали, що росіяни атакували медичний заклад у Бериславі, що на Херсонщині. Окупанти випустили керовану авіабомбу по будівлі.
Додамо, що військові показали маршрут дронів, які уночі атакували Одещину. БпЛА летіли над акваторією Чорного моря й влучили по Придунав’ю регіону.