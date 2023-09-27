Повітряна тривога в Україні 27 вересня — загроза ракетного удару

Повітряна тривога в Україні 27 вересня. Фото: скриншот

У середу, 27 вересня, у низці областей оголосили повітряну тривогу. Українців попереджають про загрозу ракетних ударів.

Про це повідомили в Повітряних силах та моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні 27 вересня

Оновлено 12:18. Пролунали відбої по областях.

Відбій повітряної тривоги в Україні 27 вересня. Фото: скриншот

Сьогодні, 27 вересня, близько 12:10 Україною почала ширитися повітряна тривога. Українців попередили про загрозу ракетних ударів у таких регіонах:

Вінницька,

Житомирська,

Київська,

Чернігівська,

Черкаська,

Сумська,

Кіровоградська.

Мапа повітряних тривог така:

Повітряна тривога в Україні 27 вересня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що російські окупанти в ніч на 26 вересня вдарили по поромній переправі через Дунай "Орлівка-Ісакча". Внаслідок цього постраждали вантажівки та вікна адміністративних будівель.

Також ми писали, що росіяни атакували медичний заклад у Бериславі, що на Херсонщині. Окупанти випустили керовану авіабомбу по будівлі.

Додамо, що військові показали маршрут дронів, які уночі атакували Одещину. БпЛА летіли над акваторією Чорного моря й влучили по Придунав’ю регіону.