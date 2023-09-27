Воздушная тревога в Украине 27 сентября — угроза ракетного удара

В Украине воздушная тревога: угроза ракетного удара
В среду, 27 сентября, в ряде областей объявили воздушную тревогу. Украинцев предупреждают об угрозе ракетных ударов.
Об этом сообщили в Воздушных силах и мониторинговых каналах.
Воздушная тревога в Украине 27 сентября
Обновлено 12:18. Раздались отбои по областям.
Сегодня, 27 сентября, около 12:10 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Украинцев предупредили об угрозе ракетных ударов в следующих регионах:
- Винницкая,
- Житомирская,
- Киевская,
- Черниговская,
- Черкасская,
- Сумская,
- Кировоградская.
Карта воздушных тревог такова:
Напомним, что российские оккупанты в ночь на 26 сентября ударили по паромной переправе через Дунай "Орловка-Исакча". В результате пострадали грузовики и окна административных зданий.
Также мы писали, что россияне атаковали медицинское учреждение в Бериславе Херсонской области. Оккупанты выпустили управляемую авиабомбу по зданию.
Добавим, что военные показали маршрут дронов, которые ночью атаковали Одесскую область. БпЛА летели над акваторией Черного моря и попали по Придунавью региону.