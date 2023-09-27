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В Украине воздушная тревога: угроза ракетного удара

27 сентября 2023 12:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воздушная тревога в Украине 27 сентября — угроза ракетного удара
Воздушная тревога на Украине 27 сентября. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду, 27 сентября, в ряде областей объявили воздушную тревогу. Украинцев предупреждают об угрозе ракетных ударов.

Об этом сообщили в Воздушных силах и мониторинговых каналах.

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Воздушная тревога в Украине 27 сентября

Обновлено 12:18. Раздались отбои по областям.

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Отбой воздушной тревоги на Украине 27 сентября. Фото: скриншот

Сегодня, 27 сентября, около 12:10 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Украинцев предупредили об угрозе ракетных ударов в следующих регионах:

  • Винницкая,
  • Житомирская,
  • Киевская,
  • Черниговская,
  • Черкасская,
  • Сумская,
  • Кировоградская.

воздушная тревога в Украине 27 сентября

Карта воздушных тревог такова:

воздушная тревога в Украине 27 сентября
Воздушная тревога на Украине 27 сентября. Фото: скриншот

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 26 сентября ударили по паромной переправе через Дунай "Орловка-Исакча". В результате пострадали грузовики и окна административных зданий.

Также мы писали, что россияне атаковали медицинское учреждение в Бериславе Херсонской области. Оккупанты выпустили управляемую авиабомбу по зданию.

Добавим, что военные показали маршрут дронов, которые ночью атаковали Одесскую область. БпЛА летели над акваторией Черного моря и попали по Придунавью региону.

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