Повітряна тривога 15 жовтня: ворожа загроза

Ворог запускає по Україні ракети. Фото: Google

У кількох областях України 15 жовтня, близько другої ночі оголошена повітряна тривога. Росія запустила по Україні ракети.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Повітряна тривога 15 жовтня: мапа тривог

Станом на цю хвилину повітряна тривога оголошена у кількох областях.

У Повітряних силах повідомили, що є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Мапа тривог нині така:

Нагадаємо, вранці, 14 жовтня, близько 10:49, в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Стало відомо про загрозу ракетного обстрілу.