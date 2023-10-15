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Повітряна тривога шириться Україною: ворожа атака

15 жовтня 2023 02:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога 15 жовтня: ворожа загроза
Ворог запускає по Україні ракети. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У кількох областях України 15 жовтня, близько другої ночі оголошена повітряна тривога. Росія запустила по Україні ракети. 

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Станом на цю хвилину повітряна тривога оголошена у кількох областях.

У Повітряних силах повідомили, що є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Мапа тривог нині така:

Карта тривог на 15 жовтня

Нагадаємо, вранці, 14 жовтня, близько 10:49, в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Стало відомо про загрозу ракетного обстрілу. 

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