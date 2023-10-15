Повітряна тривога 15 жовтня: ворожа загроза

Повітряна тривога шириться Україною: ворожа атака
15 жовтня 2023 02:10
Ворог запускає по Україні ракети. Фото: Google
У кількох областях України 15 жовтня, близько другої ночі оголошена повітряна тривога. Росія запустила по Україні ракети.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
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Повітряна тривога 15 жовтня: мапа тривог
Станом на цю хвилину повітряна тривога оголошена у кількох областях.
У Повітряних силах повідомили, що є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
Мапа тривог нині така:
Нагадаємо, вранці, 14 жовтня, близько 10:49, в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Стало відомо про загрозу ракетного обстрілу.
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