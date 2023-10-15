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Воздушная тревога распространяется по Украине: вражеская атака

15 октября 2023 02:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога 15 октября: враждебная угроза
Враг запускает по Украине ракеты. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В нескольких областях Украины 15 октября, около двух ночи объявлена воздушная тревога. Россия запустила ракеты по Украине.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

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По состоянию на текущую минуту воздушная тревога объявлена в нескольких областях.

В Воздушных силах сообщили, что существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Карта тревог сейчас такова:

Карта тревог на 15 октября

Напомним, утром, 14 октября, около 10.49, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Стало известно об угрозе ракетных обстрелов.

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