Воздушная тревога 15 октября: враждебная угроза

Воздушная тревога распространяется по Украине: вражеская атака
15 октября 2023 02:10
Враг запускает по Украине ракеты. Фото: Google
В нескольких областях Украины 15 октября, около двух ночи объявлена воздушная тревога. Россия запустила ракеты по Украине.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
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По состоянию на текущую минуту воздушная тревога объявлена в нескольких областях.
В Воздушных силах сообщили, что существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Карта тревог сейчас такова:
Напомним, утром, 14 октября, около 10.49, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Стало известно об угрозе ракетных обстрелов.
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