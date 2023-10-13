Повітряна тривога в Україні: загроза балістики
13 жовтня 2023 08:38
Небезпека є для східних та Херсонської областей
Сьогодні зранку, 13 жовтня, в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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Повітряна тривога в Україні
Небезпека є для східних та Херсонської областей.
"Повітряна тривога пов'язана з загрозою застосування балістичного озброєння у Східних областях +Херсонська!" — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у Кривому Розі сьогодні, 13 жовтня, близько 6:30 ранку прогримів вибух. До цього в регіоні оголошували про небезпеку ракетного удару.