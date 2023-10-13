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Повітряна тривога в Україні: загроза балістики

13 жовтня 2023 08:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні: загроза балістики
Небезпека є для східних та Херсонської областей
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні зранку, 13 жовтня, в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Небезпека є для східних та Херсонської областей.

"Повітряна тривога пов'язана з загрозою застосування балістичного озброєння у Східних областях +Херсонська!" — йдеться у повідомленні.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у Кривому Розі сьогодні, 13 жовтня, близько 6:30 ранку прогримів вибух. До цього в регіоні оголошували про небезпеку ракетного удару.

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