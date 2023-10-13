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Воздушная тревога в Украине: угроза баллистики

13 октября 2023 08:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине: угроза баллистики
Опасность есть для восточных и Херсонской областей
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня утром, 13 октября, в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

Опасность есть для восточных и Херсонской областей.

"Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения в Восточных областях +Херсонская!" — говорится в сообщении.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в Кривом Роге сегодня, 13 октября, около 6:30 утра прогремел взрыв. До этого в регионе объявляли об опасности ракетного удара.

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