Воздушная тревога в Украине: угроза баллистики

Опасность есть для восточных и Херсонской областей

Сегодня утром, 13 октября, в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Опасность есть для восточных и Херсонской областей.

"Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения в Восточных областях +Херсонская!" — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в Кривом Роге сегодня, 13 октября, около 6:30 утра прогремел взрыв. До этого в регионе объявляли об опасности ракетного удара.