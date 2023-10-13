Воздушная тревога в Украине: угроза баллистики
13 октября 2023 08:38
Опасность есть для восточных и Херсонской областей
Сегодня утром, 13 октября, в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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Опасность есть для восточных и Херсонской областей.
"Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения в Восточных областях +Херсонская!" — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, в Кривом Роге сегодня, 13 октября, около 6:30 утра прогремел взрыв. До этого в регионе объявляли об опасности ракетного удара.