Повітряна тривога стрімко охопила частину областей — РФ атакує балістикою
5 лютого 2024 02:02
оновлено: 02:06
Запуск ракет в нічне небо. Фото: Міноборони РФ
Повітряна тривога в Україні 5 лютого швидко охопила східні та частини північних та південних областей. Українців попереджають про загрозу балістики в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях. Тривога поширилась близько 02:00.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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За даними українських військових, є загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.
В небезпеці шість областей, а саме:
- Сумська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Запорізька.
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