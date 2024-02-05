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Повітряна тривога стрімко охопила частину областей — РФ атакує балістикою

5 лютого 2024 02:02
оновлено: 02:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога стрімко охопила частину областей — РФ атакує балістикою
Запуск ракет в нічне небо. Фото: Міноборони РФ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні 5 лютого швидко охопила східні та частини північних та південних областей. Українців попереджають про загрозу балістики в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях. Тривога поширилась близько 02:00.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За даними українських військових, є загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

В небезпеці шість областей, а саме:

  • Сумська,
  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Запорізька. 
Мапа повітряної тривоги в Україні 5 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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