Угроза баллистики в части областей сейчас 5 февраля — воздушная тревога

Воздушная тревога стремительно охватила часть областей — РФ атакует баллистикой
5 февраля 2024 02:02
обновлено: 02:06
Запуск ракет в ночное небо. Фото: Минобороны РФ
Воздушная тревога в Украине 5 февраля быстро охватила восточные части северных и южных областей. Украинцы предупреждают об угрозе баллистики в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и других областях. Тревога распространилась около 2 часов.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
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По данным украинских военных, есть угроза применения баллистического вооружения с востока.
В опасности шесть областей, а именно:
- Сумская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская.
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