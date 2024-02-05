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Воздушная тревога стремительно охватила часть областей — РФ атакует баллистикой

5 февраля 2024 02:02
обновлено: 02:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Угроза баллистики в части областей сейчас 5 февраля — воздушная тревога
Запуск ракет в ночное небо. Фото: Минобороны РФ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 5 февраля быстро охватила восточные части северных и южных областей. Украинцы предупреждают об угрозе баллистики в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и других областях. Тревога распространилась около 2 часов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога сейчас 5 февраля

По данным украинских военных, есть угроза применения баллистического вооружения с востока.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В опасности шесть областей, а именно:

  • Сумская,
  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Запорожская.
Карта воздушной тревоги в Украине 5 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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