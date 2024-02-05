Угроза баллистики в части областей сейчас 5 февраля — воздушная тревога

Запуск ракет в ночное небо. Фото: Минобороны РФ

Воздушная тревога в Украине 5 февраля быстро охватила восточные части северных и южных областей. Украинцы предупреждают об угрозе баллистики в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и других областях. Тревога распространилась около 2 часов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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По данным украинских военных, есть угроза применения баллистического вооружения с востока.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В опасности шесть областей, а именно:

Сумская,

Полтавская,

Харьковская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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