Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Нікополі вчора лунали вибухи — окупанти атакували місто з артилерії arrow

У Нікополі вчора лунали вибухи — окупанти атакували місто з артилерії

4 лютого 2024 15:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Нікополі вчора лунали вибухи — окупанти атакували місто з артилерії
Наслідки обстрілів. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії та дронів-камікадзе у суботу, 3 лютого. Внаслідок ударів були пошкоджені десятки приватних будинків та інша цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє Поліція Дніпропетровської області.

Читайте також:

Обстріли Нікополя 3 лютого

"3 лютого окупанти цілили в районний центр з важкої артилерії та дронів-камікадзе, під прицілом також перебувала Мирівська громада. Вночі атаки продовжились", — йдеться у повідомленні.

null
Наслідки обстрілів. Фото: Нацполіція

У поліції розповіли, що на місцях влучань було встановлено пошкодження трьох десятків приватних будинків, господарські споруди, паркани та металеві огорожі, труби газопостачання та лінії електропостачання.

null
Наслідки обстрілів. Фото: Нацполіція

Від снарядів в будівлях зруйновано дах та стелю, вивалилися стіни, побито фасади, вилетіло віконне скло, понівечено вхідні двері та майно людей.

На щастя, внаслідок атаки немає постраждалих серед цивільних.

null
Правоохоронець документує наслідки обстрілів. Фото: Нацполіція

Загалом за добу до правоохоронців надійшло майже 40 повідомлень щодо порушення законів та звичаїв війни.

null
Скриншот допису Поліції

Нагадаємо, що російські окупанти вчергове обстріляли Нікополь  2 лютого. Внаслідок цього постраждало двоє людей.

Також ми писали, що внаслідок артилерійської атаки загарбників по Нікополю 29 січня були поранені двоє юнаків. Один з постраждалих у важкому стані.

поліція
Дніпропетровська область
обстріли
окупанти
Нікополь

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі