У Нікополі вчора лунали вибухи — окупанти атакували місто з артилерії

Наслідки обстрілів. Фото: Нацполіція

Окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії та дронів-камікадзе у суботу, 3 лютого. Внаслідок ударів були пошкоджені десятки приватних будинків та інша цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє Поліція Дніпропетровської області.

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Обстріли Нікополя 3 лютого

"3 лютого окупанти цілили в районний центр з важкої артилерії та дронів-камікадзе, під прицілом також перебувала Мирівська громада. Вночі атаки продовжились", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілів. Фото: Нацполіція

У поліції розповіли, що на місцях влучань було встановлено пошкодження трьох десятків приватних будинків, господарські споруди, паркани та металеві огорожі, труби газопостачання та лінії електропостачання.

Наслідки обстрілів. Фото: Нацполіція

Від снарядів в будівлях зруйновано дах та стелю, вивалилися стіни, побито фасади, вилетіло віконне скло, понівечено вхідні двері та майно людей.

На щастя, внаслідок атаки немає постраждалих серед цивільних.

Правоохоронець документує наслідки обстрілів. Фото: Нацполіція

Загалом за добу до правоохоронців надійшло майже 40 повідомлень щодо порушення законів та звичаїв війни.

Скриншот допису Поліції

Нагадаємо, що російські окупанти вчергове обстріляли Нікополь 2 лютого. Внаслідок цього постраждало двоє людей.

Також ми писали, що внаслідок артилерійської атаки загарбників по Нікополю 29 січня були поранені двоє юнаків. Один з постраждалих у важкому стані.