Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Никополе вчера было слышно взрывы — оккупанты атаковали город с артиллерии arrow

В Никополе вчера было слышно взрывы — оккупанты атаковали город с артиллерии

4 февраля 2024 15:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Никополе вчера было слышно взрывы — оккупанты атаковали город с артиллерии
Последствия обстрелов. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Оккупанты атаковали Никополь из тяжелой артиллерии и дронов-камикадзе в субботу, 3 февраля. В результате ударов были повреждены десятки частных домов и другая гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает Полиция Днепропетровской области.

Читайте также:

Обстрелы Никополя 3 февраля

"3 февраля оккупанты целили в районный центр по тяжелой артиллерии и дронов-камикадзе, под прицелом также находилась Мировская община. Ночью атаки продолжились", — говорится в сообщении.

null
Последствия обстрелов. Фото: Нацполиция

В полиции рассказали, что на местах попаданий были установлены повреждения трех десятков частных домов, хозяйственные постройки, заборы и металлические ограждения, трубы газоснабжения и линии электроснабжения.

null
Последствия обстрелов. Фото: Нацполиция

От снарядов в зданиях разрушены крыша и потолок, вывалились стены, разбиты фасады, вылетело оконное стекло, повреждены входные двери и имущество людей.

К счастью, в результате атаки нет пострадавших среди гражданских.

null
Правоохранитель документирует последствия обстрелов. Фото: Нацполиция

Всего за сутки в милицию поступило почти 40 сообщений о нарушении законов и обычаев войны.

null
Скриншот поста Полиции

Напомним, что российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь 2 февраля. В результате пострадали два человека.

Также мы писали, что в результате артиллерийской атаки захватчиков по Никополю 29 января были ранены двое юношей. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.

полиция
Днепропетровская область
обстрелы
оккупанты
Никополь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме