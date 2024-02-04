В Никополе вчера было слышно взрывы — оккупанты атаковали город с артиллерии

Последствия обстрелов. Фото: Нацполиция

Оккупанты атаковали Никополь из тяжелой артиллерии и дронов-камикадзе в субботу, 3 февраля. В результате ударов были повреждены десятки частных домов и другая гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает Полиция Днепропетровской области.

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Обстрелы Никополя 3 февраля

"3 февраля оккупанты целили в районный центр по тяжелой артиллерии и дронов-камикадзе, под прицелом также находилась Мировская община. Ночью атаки продолжились", — говорится в сообщении.

Последствия обстрелов. Фото: Нацполиция

В полиции рассказали, что на местах попаданий были установлены повреждения трех десятков частных домов, хозяйственные постройки, заборы и металлические ограждения, трубы газоснабжения и линии электроснабжения.

Последствия обстрелов. Фото: Нацполиция

От снарядов в зданиях разрушены крыша и потолок, вывалились стены, разбиты фасады, вылетело оконное стекло, повреждены входные двери и имущество людей.

К счастью, в результате атаки нет пострадавших среди гражданских.

Правоохранитель документирует последствия обстрелов. Фото: Нацполиция

Всего за сутки в милицию поступило почти 40 сообщений о нарушении законов и обычаев войны.

Скриншот поста Полиции

Напомним, что российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь 2 февраля. В результате пострадали два человека.

Также мы писали, что в результате артиллерийской атаки захватчиков по Никополю 29 января были ранены двое юношей. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.