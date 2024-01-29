У Чернігівській області окупанти атакували дроном автомобіль з людьми

Правоохоронці та водій автомобіля, який атакували окупанти. Фото: t.me/UA_National_Police/18363

На прикордонні Чернігівської області російські окупанти атакували автомобіль з людьми. Ворог використовував дрон, з якого скинув вибуховий предмет.

Про це повідомляє Національна поліція.

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Окупанти атакували авто з людьми

Внаслідок російської атаки пошкоджено автомобіль з цивільними, які їхали до лікарні.

"Водій автомобіля ВАЗ-2107 пояснив поліцейським, що рухався із трьома пасажирами з прикордонного села у райцентр в лікарню. У селі, поблизу перехрестя доріг, люди почули сильний вибух і побачили спалах", — йдеться у повідомленні.

Ймовірно, дрон загарбників скинув невідомий вибуховий предмет. Внаслідок вибуху уламками посікло автомобіль.

На щастя, всі четверо людей не постраждали.

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти з артилерії вдарили по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє юнаків.

Також ми писали, що російська армія обстріляла аграрне підприємство у Херсонській області вночі 29 січня. Внаслідок цього було знищено ангар та пошкоджено техніку.

Додамо, упродовж останньої доби під ворожим вогнем опинилися понад 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак окупантів пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.