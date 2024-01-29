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В Черниговской области оккупанты атаковали дроном автомобиль с людьми

29 января 2024 14:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Черниговской области оккупанты атаковали дроном автомобиль с людьми
Правоохранители и водитель автомобиля, который атаковали оккупанты. Фото: t.me/UA_National_Police/18363
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На пограничье Черниговской области российские оккупанты атаковали автомобиль с людьми. Враг использовал дрон, с которого сбросил взрывной предмет.

Об этом сообщает Национальная полиция.

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В результате российской атаки поврежден автомобиль с гражданскими, которые ехали в больницу.

"Водитель автомобиля ВАЗ-2107 объяснил полицейским, что двигался с тремя пассажирами из приграничного села в райцентр в больницу. В селе, вблизи перекрестка дорог, люди услышали сильный взрыв и увидели вспышку", — говорится в сообщении.

Вероятно, дрон захватчиков сбросил неизвестный взрывной предмет. В результате взрыва обломками посекло автомобиль.

К счастью, все четыре человека не пострадали.

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Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, сегодня российские оккупанты из артиллерии ударили по Никополю Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали двое парней.

Также мы писали, что российская армия обстреляла аграрное предприятие в Херсонской области ночью 29 января. В результате был уничтожен ангар и повреждена техника.

Добавим, за последние сутки под вражеским огнем оказались более 15 населенных пунктов Харьковской области. В результате атак оккупантов повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

война
украинцы
полиция
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Украина
Черниговская область
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автомобиль

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