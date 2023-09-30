Повітряна тривога зараз 30 вересня: ворог атакує "шахедами"

Безпілотники ворога летять у небі. Фото: google.com

Росія традиційно намагається атакувати Україну безпілотниками. Так, сьогодні ввечері, 30 жовтня, "почервоніла" значна кількість південних та центральних областей.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Оновлено 22:57. Українські військові попереджають окремі регіони про небезпеку удару БпЛА. Так, наразі цілі ворога прямують в напрямку на Одеську область.

Джерело: t.me/kpszsu

Повітряна тривога тримається на півдні та сході країни, зокрема в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. А також в одному із центральних регіонів — Дніпропетровщині.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:02. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" попереджає про наближення БпЛА ворога до Одещини.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

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