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Повітряна тривога суне областями: ворог атакує "шахедами"

30 вересня 2023 22:54
оновлено: 23:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 30 вересня: ворог атакує "шахедами"
Безпілотники ворога летять у небі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Росія традиційно намагається атакувати Україну безпілотниками. Так, сьогодні ввечері, 30 жовтня, "почервоніла" значна кількість південних та центральних областей.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Оновлено 22:57. Українські військові попереджають окремі регіони про небезпеку удару БпЛА. Так, наразі цілі ворога прямують в напрямку на Одеську область.

Попередження про БпЛА від Повітряних сил
Джерело: t.me/kpszsu

Повітряна тривога тримається на півдні та сході країни, зокрема в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. А також в одному із центральних регіонів — Дніпропетровщині.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 30 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:02. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" попереджає про наближення БпЛА ворога до Одещини.

БпЛА наближаються
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

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