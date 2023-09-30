Повітряна тривога зараз 30 вересня: ворог атакує "шахедами"

Повітряна тривога суне областями: ворог атакує "шахедами"
Росія традиційно намагається атакувати Україну безпілотниками. Так, сьогодні ввечері, 30 жовтня, "почервоніла" значна кількість південних та центральних областей.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Оновлено 22:57. Українські військові попереджають окремі регіони про небезпеку удару БпЛА. Так, наразі цілі ворога прямують в напрямку на Одеську область.
Повітряна тривога тримається на півдні та сході країни, зокрема в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. А також в одному із центральних регіонів — Дніпропетровщині.
Оновлено 23:02. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" попереджає про наближення БпЛА ворога до Одещини.
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