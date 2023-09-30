Воздушная тревога сует по областям: враг атакует "шахедами"
Россия традиционно пытается атаковать Украину беспилотниками. Так, сегодня вечером, 30 октября, покраснело значительное количество южных и центральных областей.
Об этом сообщают Воздушные силы .
Обновлено 22:57. Украинские военные предупреждают отдельные регионы об опасности удара БПЛА. Так, в настоящее время целые врага направляются в направлении Одесской области.
Воздушная тревога держится на юге и востоке страны, в частности, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. А также в одном из центральных регионов – Днепропетровщине.
Обновлено 23:02. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" предупреждает о приближении БПЛА врага к Одесщине.
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