Воздушная тревога сует по областям: враг атакует "шахедами"

Беспилотники врага улетают в небе. Фото: google.com

Россия традиционно пытается атаковать Украину беспилотниками. Так, сегодня вечером, 30 октября, покраснело значительное количество южных и центральных областей.

Об этом сообщают Воздушные силы .

Читайте также:

Обновлено 22:57. Украинские военные предупреждают отдельные регионы об опасности удара БПЛА. Так, в настоящее время целые врага направляются в направлении Одесской области.

Источник: t.me/kpszsu

Воздушная тревога держится на юге и востоке страны, в частности, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. А также в одном из центральных регионов – Днепропетровщине.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:02. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" предупреждает о приближении БПЛА врага к Одесщине.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновляется...