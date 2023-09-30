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Воздушная тревога сует по областям: враг атакует "шахедами"

30 сентября 2023 22:54
обновлено: 23:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога сует по областям: враг атакует "шахедами"
Беспилотники врага улетают в небе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Россия традиционно пытается атаковать Украину беспилотниками. Так, сегодня вечером, 30 октября, покраснело значительное количество южных и центральных областей.

Об этом сообщают Воздушные силы .

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Обновлено 22:57. Украинские военные предупреждают отдельные регионы об опасности удара БПЛА. Так, в настоящее время целые врага направляются в направлении Одесской области.

Предупреждение о БПЛА от Воздушных сил
Источник: t.me/kpszsu

Воздушная тревога держится на юге и востоке страны, в частности, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. А также в одном из центральных регионов – Днепропетровщине.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 30 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:02. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" предупреждает о приближении БПЛА врага к Одесщине.

БПЛА приближаются
Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновляется...

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