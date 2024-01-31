Повітряна тривога триває — які регіони може атакувати ворог
Повітряна тривога, 31 січня, триває у Дніпропетровській, Черкаській та Кіровоградській областях. БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської області змінив курс на схід.
Про це інформують Повітряні сили.
Повітряна тривога в Україні 31 січня
01:35. Під загрозою Кіровоградська область.
02:08. Ворожі безпілотники змінили курс на схід.
Нагадаємо, внаслідок атаки іранських дронів-камікадзе Shahed-136 на Харків, в місті спалахнула пожежа. Влучання трапилося в одну з житлових забудов.
Водночас мер міста Ігор Терехов повідомив, що у місті сьогодні увечері пролунав потужний вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили мешканців Харківської області, що в регіоні виникла загроза застосування балістичного озброєння.
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