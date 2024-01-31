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Повітряна тривога триває — які регіони може атакувати ворог

31 січня 2024 03:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Повітряна тривога триває — які регіони може атакувати ворог
Ворожа ракета над Україною. Фото: УНІАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Повітряна тривога, 31 січня, триває у Дніпропетровській, Черкаській та Кіровоградській областях. БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської області змінив курс на схід.

Про це інформують Повітряні сили.

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01:35. Під загрозою Кіровоградська область.

02:08. Ворожі безпілотники змінили курс на схід.

Нагадаємо, внаслідок атаки іранських дронів-камікадзе Shahed-136 на Харків, в місті спалахнула пожежа. Влучання трапилося в одну з житлових забудов.

Водночас мер міста Ігор Терехов повідомив, що у місті сьогодні увечері пролунав потужний вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили мешканців Харківської області, що в регіоні виникла загроза застосування балістичного озброєння.

війна
повітряна тривога
ракети
ракетний удар

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