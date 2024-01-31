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Воздушная тревога продолжается — какие регионы может атаковать враг

31 января 2024 03:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Воздушная тревога продолжается — какие регионы может атаковать враг
Вражеская ракета над Украиной. Фото: УНИАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Воздушная тревога 31 января продолжается в Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях. БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской области сменил курс на восток.

Об этом информируют Воздушные силы.

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Воздушная тревога в Украине 31 января

01:35. Под угрозой в Кировоградской области.

02:08. Вражеские беспилотники сменили курс на восток.

Напомним, в результате атаки иранских дронов-камикадзе Shahed-136 на Харьков, в городе вспыхнул пожар . Попадание произошло в одну из жилых застроек.

В то же время мэр города Игорь Терехов сообщил, что в городе сегодня вечером раздался мощный взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили жителей Харьковской области, что в регионе возникла угроза применения баллистического вооружения.

война
воздушная тревога
ракеты
ракетный удар

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