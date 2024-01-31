Воздушная тревога продолжается — какие регионы может атаковать враг
Воздушная тревога 31 января продолжается в Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях. БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской области сменил курс на восток.
Об этом информируют Воздушные силы.
Воздушная тревога в Украине 31 января
01:35. Под угрозой в Кировоградской области.
02:08. Вражеские беспилотники сменили курс на восток.
Напомним, в результате атаки иранских дронов-камикадзе Shahed-136 на Харьков, в городе вспыхнул пожар . Попадание произошло в одну из жилых застроек.
В то же время мэр города Игорь Терехов сообщил, что в городе сегодня вечером раздался мощный взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили жителей Харьковской области, что в регионе возникла угроза применения баллистического вооружения.
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