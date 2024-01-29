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Повітряна тривога триває — куди летять ворожі ракети

29 січня 2024 13:50
оновлено: 13:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні лунає сигнал повітряної тривоги 29 січня
Ворожа балістична ракета в небі. Ілюстративне фото: УНІАН
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Україні оголошено повторну повітряну тривогу 29 січня. Регіони під загрозою застосування балістичного озброєння ворога з Півдня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Як зазначають у Повітряних силах ЗСУ, наразі спостерігається активність ворожої тактичної авіації на Сході та Півдні. Для громадян існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!" — наголосили в ПС ЗСУ.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Також моніторингові групи зазначають, що наразі існує ще й небезпека ураження балістичними ракетами зі Сходу.

Скриншот допису monitor
Скриншот допису monitor

В небезпеці наразі перебуває Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Одеська області.

Мапа повітряних тривог 29 січня
Мапа повітряних тривог 29 січня

Нагадаємо, російські окупанти з артилерії вдарили по Нікополю Дніпропетровської області 29 січня. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє юнаків.

Також ми писали, що російські загарбники протягом минулої доби випустили майже 400 снарядів по Херсонській області. Для цього росіяни використовували артилерію, міномети РСЗВ, танки та БпЛА.

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Україна
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