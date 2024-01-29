Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Воздушная тревога продолжается — куда летят вражеские ракеты arrow

Воздушная тревога продолжается — куда летят вражеские ракеты

29 января 2024 13:50
обновлено: 13:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине раздается сигнал воздушной тревоги 29 января
Вражеская баллистическая ракета в небе. Иллюстративное фото: УНИАН
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Украине объявлена повторная воздушная тревога 29 января. Регионы под угрозой применения баллистического вооружения врага с Юга.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Читайте также:

Повторная воздушная тревога в Украине 29 января

Как указывают в Воздушных силах ВСУ, сейчас наблюдается активность вражеской тактической авиации на Востоке и Юге. Для граждан существует угроза применения авиационных средств поражения.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга!" — отметили в ВС ВСУ.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ВС ВСУ
Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ВС ВСУ

Также мониторинговые группы отмечают, что существует еще и опасность поражения баллистическими ракетами с Востока.

Скриншот сообщения monitor
Скриншот поста monitor

В опасности находится Кировоградская, Днепропетровская, Николаевская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Одесская области.

Карта воздушных тревог 29 января
Карта воздушных тревог 29 января

Напомним, российские оккупанты из артиллерии ударили по Никополю Днепропетровской области 29 января. В результате вражеской атаки пострадали двое юношей.

Также мы писали, что российские захватчики за прошедшие сутки выпустили почти 400 снарядов по Херсонской области. Для этого россияне использовали артиллерию, минометы РСЗО, танки и БпЛА.

война
россияне
Украина
обстрелы
угрозы
воздушная тревога
ракеты
опасность
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме