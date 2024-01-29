В Украине раздается сигнал воздушной тревоги 29 января

Вражеская баллистическая ракета в небе. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине объявлена повторная воздушная тревога 29 января. Регионы под угрозой применения баллистического вооружения врага с Юга.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Повторная воздушная тревога в Украине 29 января

Как указывают в Воздушных силах ВСУ, сейчас наблюдается активность вражеской тактической авиации на Востоке и Юге. Для граждан существует угроза применения авиационных средств поражения.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга!" — отметили в ВС ВСУ.

Скриншот поста ВС ВСУ

Скриншот поста ВС ВСУ

Также мониторинговые группы отмечают, что существует еще и опасность поражения баллистическими ракетами с Востока.

Скриншот поста monitor

В опасности находится Кировоградская, Днепропетровская, Николаевская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Одесская области.

Карта воздушных тревог 29 января

Напомним, российские оккупанты из артиллерии ударили по Никополю Днепропетровской области 29 января. В результате вражеской атаки пострадали двое юношей.

Также мы писали, что российские захватчики за прошедшие сутки выпустили почти 400 снарядов по Херсонской области. Для этого россияне использовали артиллерию, минометы РСЗО, танки и БпЛА.