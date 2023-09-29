Повітряна тривога зараз 29 вересня: загроза крилатих ракет

Повітряна тривога в Україні: які області в небезпеці
Територією України сьогодні, після опівночі 29 вересня, почала поширюватися повітряна тривога. Зараз у небезпеці східні області. Попередньо відбулися пуски крилатих ракет.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Повітряна тривога зараз 29 вересня: мапа тривог
Моніторингові канали повідомляють про пуски ворожих ракет.
"Східні регіони – загроза застосування балістичного озброєння", — написали Повітрні Сили ЗСУ.
Мапа повітряних тривог нині така:
Нагадаємо, опівночі 28 вересня у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Стало відомо про загрозу застосування ударних БпЛА.
Під час цієї тривоги у Черкаській області було чути вибухи, працювали українські військові по безпілотниках.