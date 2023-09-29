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Повітряна тривога в Україні: які області в небезпеці

29 вересня 2023 00:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога зараз 29 вересня: загроза крилатих ракет
Пуск ворожих ракет по Україні. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Територією України сьогодні, після опівночі 29 вересня, почала поширюватися повітряна тривога. Зараз у небезпеці східні області. Попередньо відбулися пуски крилатих ракет. 

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Повітряна тривога зараз 29 вересня: мапа тривог

Моніторингові канали повідомляють про пуски ворожих ракет.

"Східні регіони – загроза застосування балістичного озброєння", — написали Повітрні Сили ЗСУ.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ

Мапа повітряних тривог нині така:

Карта тривог 29 вересня

Нагадаємо, опівночі 28 вересня у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Стало відомо про загрозу застосування ударних БпЛА. 

Під час цієї тривоги у Черкаській області було чути вибухи, працювали українські військові по безпілотниках.

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