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Воздушная тревога в Украине: какие области в опасности

29 сентября 2023 00:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога сейчас 29 сентября: угроза крылатых ракет
Пуск вражеских ракет по Украине. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

По территории Украины сегодня, после полуночи 29 сентября, начала распространяться воздушная тревога. В настоящее время в опасности восточные области. Предварительно произошли пуски крылатых ракет.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Мониторинговые каналы сообщают о пусках вражеских ракет.

"Восточные регионы — угроза применения баллистического вооружения", — написали Воздушные Силы ВСУ.

Сообщения Воздушных сил ВСУ

Карта воздушных тревог сейчас такова:

Карта тревог 29 сентября

Напомним, в полночь 28 сентября в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Стало известно об угрозе применения ударных БпЛА.

Во время этой тревоги в Черкасской области были слышны взрывы, работали украинские военные по беспилотникам.

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