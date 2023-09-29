Воздушная тревога сейчас 29 сентября: угроза крылатых ракет

Пуск вражеских ракет по Украине. Фото: Google

По территории Украины сегодня, после полуночи 29 сентября, начала распространяться воздушная тревога. В настоящее время в опасности восточные области. Предварительно произошли пуски крылатых ракет.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Мониторинговые каналы сообщают о пусках вражеских ракет.

"Восточные регионы — угроза применения баллистического вооружения", — написали Воздушные Силы ВСУ.

Карта воздушных тревог сейчас такова:

Напомним, в полночь 28 сентября в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Стало известно об угрозе применения ударных БпЛА.

Во время этой тревоги в Черкасской области были слышны взрывы, работали украинские военные по беспилотникам.