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Повітряна тривога в Україні — де є загроза балістики

4 лютого 2024 02:14
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Повітряна тривога в Україні зараз, 4 лютого, де є загроза балістики
Інформаційний рупор. Фото: pixabay
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Уночі неділі, 4 лютого, в Україні оголосили повітряну тривогу. Вона пролунала через загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це 4 лютого повідомили Повітряні сили України.

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Станом на 2:09 повітряну тривогу оголошено у двох областях. Це — Харківська та Дніпропетровська області.

Повітряна тривога 4 лютого. Фото: скриншот

У цих регіонах існує загроза застосування балістичного озброєння.

"Харківська та Дніпропетровська області — загроза застосування балістичного озброєння!" — повідомили у ПС ЗСУ.

Інформація від ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські війська вночі 3 лютого вчергове випустили свої безпілотники по території України. Однак силам протиповітряної оборони вдалося збити дев'ять ворожих дронів типу  Shahed-136/131 з 14 БпЛА, якими атакувала Росія.

Також ми повідомляли, що у Житомирській області вночі 3 лютого працювали сили ППО. Вони відбили ворожу атаку.

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повітряна тривога
війна в Україні
атака

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