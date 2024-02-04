Повітряна тривога в Україні зараз, 4 лютого, де є загроза балістики

Інформаційний рупор. Фото: pixabay

Уночі неділі, 4 лютого, в Україні оголосили повітряну тривогу. Вона пролунала через загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це 4 лютого повідомили Повітряні сили України.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні 4 лютого

Станом на 2:09 повітряну тривогу оголошено у двох областях. Це — Харківська та Дніпропетровська області.

Повітряна тривога 4 лютого. Фото: скриншот

У цих регіонах існує загроза застосування балістичного озброєння.

"Харківська та Дніпропетровська області — загроза застосування балістичного озброєння!" — повідомили у ПС ЗСУ.

Інформація від ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські війська вночі 3 лютого вчергове випустили свої безпілотники по території України. Однак силам протиповітряної оборони вдалося збити дев'ять ворожих дронів типу Shahed-136/131 з 14 БпЛА, якими атакувала Росія.

Також ми повідомляли, що у Житомирській області вночі 3 лютого працювали сили ППО. Вони відбили ворожу атаку.