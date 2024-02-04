Повітряна тривога в Україні зараз, 4 лютого, де є загроза балістики

Повітряна тривога в Україні — де є загроза балістики
Уночі неділі, 4 лютого, в Україні оголосили повітряну тривогу. Вона пролунала через загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це 4 лютого повідомили Повітряні сили України.
Повітряна тривога в Україні 4 лютого
Станом на 2:09 повітряну тривогу оголошено у двох областях. Це — Харківська та Дніпропетровська області.
У цих регіонах існує загроза застосування балістичного озброєння.
"Харківська та Дніпропетровська області — загроза застосування балістичного озброєння!" — повідомили у ПС ЗСУ.
Нагадаємо, російські війська вночі 3 лютого вчергове випустили свої безпілотники по території України. Однак силам протиповітряної оборони вдалося збити дев'ять ворожих дронів типу Shahed-136/131 з 14 БпЛА, якими атакувала Росія.
Також ми повідомляли, що у Житомирській області вночі 3 лютого працювали сили ППО. Вони відбили ворожу атаку.
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