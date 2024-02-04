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Воздушная тревога в Украине — где есть угроза баллистики

4 февраля 2024 02:14
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Воздушная тревога в Украине сейчас, 4 февраля, где есть угроза баллистики
Информационный рупор. Фото: pixabay
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

В ночь на воскресенье, 4 февраля, в Украине объявили воздушную тревогу. Она прозвучала из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили 4 февраля Воздушные силы Украины.

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Воздушная тревога в Украине 4 февраля

По состоянию на 2:09 воздушная тревога объявлена в двух областях. Это Харьковская и Днепропетровская области.

Воздушная тревога 4 февраля. Фото: скриншот

В этих регионах существует угроза применения баллистического вооружения.

"Харьковская и Днепропетровская области — угроза применения баллистического вооружения!" — сообщили в ВС ВСУ.

Информация от ВС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, российские войска ночью 3 февраля в очередной раз выпустили свои беспилотники по территории Украины. Однако силам противовоздушной обороны удалось сбить девять вражеских дронов типа Shahed-136/131 из 14 БпЛА, которыми атаковала Россия.

Также мы сообщали, что в Житомирской области ночью 3 февраля работали силы ПВО. Они отразили вражескую атаку.

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