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РФ знову атакувала Україну "шахедами" — скільки ворожих цілей вдалося збити ППО

3 лютого 2024 07:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
РФ знову атакувала Україну "шахедами" — скільки ворожих цілей вдалося збити ППО
Сили ППО завдають удару по ворожих БпЛА. Ілюстративне фото: Telegram / Володимир Зеленський
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські війська вночі 3 лютого вчергове випустили свої безпілотники по території України. Однак силам протиповітряної оборони вдалося збити дев'ять ворожих дронів типу  "Shahed-136/131" із загалом 14 БпЛА, якими атакувала Росія.

Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних сил України.

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Зазначається, що окупанти здійснили пуск 14 безпілотників з російського Приморсько-Ахтарська та мису Чауда, що в Криму. Також вони атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59, випущеними з  Бєлгородської області РФ.

"Як і минулої ночі, значну частину "шахедів" ворог спрямував по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині", — вказали в ПС ЗСУ.

Кількість знищених БпЛА
Кількість знищених БпЛА вночі. Інфографіка: ПС ЗСУ

Мобільним вогневим групам Повітряних Сил та Сил оборони вдалося провести успішну ліквідацію ворожих цілей. Українська ППО знищила дев'ять російських "шахедів" у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.  

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Нагадаємо, в Житомирській ОВА повідомили, що в області вночі 3 лютого працювали сили ППО, які відбили ворожу атаку.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що 2 лютого, наша держава отримала ще дві системи протиповітряної оборони. За його словами, ці системи збивають всі ворожі цілі.

війна
росіяни
безпілотники
Україна
ППО
дрон Шахід-136
дрони
Повітряні Сили ЗСУ

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